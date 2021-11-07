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مستشار بايدن يؤكد سلامة إلزام موظفي الشركات بالتطعيم قانونيًا

07:49 م الأحد 07 نوفمبر 2021
مستشار بايدن يؤكد سلامة إلزام موظفي الشركات بالتطعيم قانونيًا

التطعيم ضد فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار الرئيس الأمريكي سيدريك ريتشموند إن متطلب الرئيس جو بايدن لموظفي الشركات التي بها أكثر من 100 عامل بأن يحصلوا على تطعيمات مضادة لكوفيد-19، أو إجراء اختبارات دورية، يقوم على أساس قانوني قوي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال ريتشموند ببرنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس" التليفزيونية اليوم الأحد إننا "واثقون للغاية أننا نقف على أرضية قانونية".

كانت محكمة استئناف اتحادية في ولاية نيو أورلينز قد علقت تطبيق التفويض على مستوى البلاد بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي، وأمهلت إدارة بايدن حتى غد الاثنين للرد.

كان مدعون عموميون وشركات بالولاية الجمهورية قد طعنوا على قاعدة إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية "أوشا"، والتي تحدد الرابع من يناير موعدا نهائيا للالتزام بمتطلب بايدن.

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