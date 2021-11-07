مسؤول بالحكومة الليبية: الدبيبة ينوي الترشح لمنصب الرئيس

وكالات:

قال مسؤول كبير بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لوكالة "رويترز"، إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يتجه لإعلان نيته الترشح لمنصب الرئيس.

يأتي ذذلك بعد ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات بليبيا، الأحد، فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية، غدًا الاثنين.

وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في بيان، إن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخاب مجلس النواب سيتمر إلى 7 ديسمبر المقبل.