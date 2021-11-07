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مبعوث أمريكي يبدأ زيارة لإسرائيل والضفة الغربية لبحث "أمن الطاقة"

11:11 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
مبعوث أمريكي يبدأ زيارة لإسرائيل والضفة الغربية لبحث "أمن الطاقة"

الولايات المتحدة

تل أبيب- (د ب أ):

يبدأ كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون أمن الطاقة العالمي عاموس هوشستين اليوم الأحد، زيارة لإسرائيل والضفة الغربية تستمر حتى يوم غد.

ووفقا لبيان للخارجية الأمريكية، سيلتقي فإن هوشستين خلال الزيارة "بمسؤولين بارزين إسرائيليين وفلسطينيين، لمناقشة أمن الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري مشاورات حول المفاوضات البحرية مع المسؤولين الإسرائيليين".

من جانبها، لفتت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الموفد الأمريكي يحاول إنجاز انطلاقة في المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية. وكان المبعوث قد زار بيروت نهاية الشهر الماضي.

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