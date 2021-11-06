أمريكا: 46.4 مليون حالة إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

واشنطن - (د ب أ)

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت بنسبة 2ر0%، مقارنة بنفس التوقيت أمس ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 4ر46 مليون إصابة، حتى الساعة 0307 مساء بتوقيت نيويورك، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 752091 حالة وفاة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني، متطابقة مع متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 95ر4 مليون، بزيادة نسبتها 2ر0% مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 142118 حالة إصابة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بتسجيل 129 حالة وفاة.