لبنان.. حرائق هائلة بغابات بشامون وجهود مكثفة للسيطرة عليها

بيروت - أ ش أ

اندلعت حرائق كبيرة في مناطق الغابات في بلدة بشامون بقضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان على مساحة قرابة 100 ألف متر مربع، فيما تحاول قوات الدفاع المدني بمساعدة طوافات من الجيش السيطرة على الحرائق التي بدأت شرارتها أمس.

وقام العميد ريمون خطار مدير عام الدفاع المدني باستدعاء تعزيزات من مراكز متعددة في بيروت والمتن والمناطق المجاورة للتمكن من السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى المنازل والغابات المجاورة.

وخلال محاولات إطفاء الحرائق، تعرض متطوع في الدفاع المدني لحروق في عدة أنحاء من جسده أثناء إقدامه على إخماد النيران، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.