فرنسا تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

باريس - (د ب ا):

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في جزيرة لا ريونيون .

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل آتال لإذاعة أوروبا وان اليوم الثلاثاء إنه تم إبلاغ باريس بالحالة في وقت لاحق من أمس الاثنين.

وتعود الحالة لشخص كان قد سافر إلى موزمبيق في منتصف تشرين ثان/نوفمبر الجاري، وعاد إلى لا ريونيون في 21 من الشهر الجاري. ويشار إلى أن الجزيرة تقع شرق أفريقيا في المحيط الهندي.

وأضاف آتال أن هناك حالات يشتبه في إصابتها بمتحور أوميكرون قيد التحقيق حاليا في البر الرئيسي الفرنسي.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت أمس الأول الأحد رصد ثمان حالات إصابة بمتحور أوميكرون مشتبه بها. وفي الوقت الحالي، ظهرت حالات إصابة بمتحور أوميكرون في عدة دول منها ألمانيا.