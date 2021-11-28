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انتهكوا قيود كورونا.. إخراج 40 شخصا من قطارات بألمانيا

02:41 م الأحد 28 نوفمبر 2021
انتهكوا قيود كورونا.. إخراج 40 شخصا من قطارات بألمانيا

ألمانيا

برلين- (د ب أ):

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، الأحد، أنه تم إخراج 40 شخصا حتى الآن من قطارات بسبب انتهاك قاعدة "3جي" التي بدأ تنفيذها منذ الأربعاء الماضي بوسائل النقل العام والتي تنص على عدم السماح بالركوب سوى للمطعمين ضد فيروس كورونا المستجد أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار سلبية.

وصرح متحدث باسم الهيئة اليوم بأن مفتشي الهيئة أخرجوا 40 شخصا بسبب انتهاك هذه اللوائح خلال الفترة بين يوم الأربعاء الماضي ومساء أمس السبت.

وقال المتحدث إن القانون الجديد يلزم شركات النقل بالقيام بتفتيش عشوائي، موضحا أنه منذ الأربعاء الماضي خضع نحو 20 ألف راكب يوميا للتفتيش للكشف عن مدى الالتزام بقاعدة "3جي"، مضيفا أن نحو تسعة آلاف عامل أمن ومفتش يتولون هذه المهمة بالهيئة.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد يزداد في ألمانيا بشكل سريع منذ أسابيع. لذا أدخلت الحكومة عدة إجراءات وقواعد جديدة من أجل مواجهة ذلك.

وكان قد تم إقرار تغيير القانون اللازم لهذا التفتيش في وسائل النقل وغيرها من الإجراءات في البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" الأسبوع الماضي.

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