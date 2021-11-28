رئيس ألمانيا يناشد مواطنيه الحد من المخالطات بسبب تفشي كورونا

برلين- (د ب أ):

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنين في بلاده ضرورة الحليولة دون الدخول في إغلاق من خلال تقييد المخالطات والتواصل فيما بينهم طواعية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكتب شتاينماير في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، الأحد: "من المهم أن نتصرف جميعا سويا حاليا... أن نلتزم بالقواعد ونحد مرة أخرى من المخالطات. فلنفعل ذلك، كي لا نغلق المدارس ورياض الأطفال مجددا، وكي لا نضطر لإغلاق الحياة العامة بشكل كامل من جديد".

ودعا شتيانماير أيضا مجددا إلى تلقي اللقاح، وقال: "نملك في أيدينا الوسيلة لحماية أنفسنا من مسار خطير، بل مميت للمرض. ولكن لا يزال عدد محدود للغاية هو الذي استفاد منها حتى الآن. لذا أرجوكم للمرة الثانية اليوم: تلقوا اللقاح وجددوا الحماية المناعية لديهم في الوقت المناسب".

كانت الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا" دعت إلى سرعة التقليص الشديد والعاجل للتواصل بين

الأفراد، بما فيهم الحاصلون على التطعيم والمتعافون بعد الإصابة بالفيروس من أجل كسر الموجة الرابعة لانتشار الفيروس.

وشددت الأكاديمية أيضا على ضرورة أن يتلقي 30 مليون شخص حتى نهاية العام الجاري جرعة تعزيزية ضد الفيروس في ألمانيا، لافتة إلى أنه من الضروري فرض إلزام تلقي اللقاح على الأقل بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي.