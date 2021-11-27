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جونسون: بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين للخضوع لحجر صحي

07:46 م السبت 27 نوفمبر 2021
جونسون: بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين للخضوع لحجر صحي

بوريس جونسون

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص كوفيد بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحورة الجديدة "أوميكرون"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز".

وقال في مؤتمر صحفي، عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحورة الجديدة في بريطانيا "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد".

وكانت أكدت بريطانيا السبت تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحورة "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الإفريقية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان "تحرّكنا سريعا والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين".

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