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موسكو تعرب عن القلق من استبعاد نجل القذافي وآخرين من الانتخابات الليبية

10:00 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
موسكو تعرب عن القلق من استبعاد نجل القذافي وآخرين من الانتخابات الليبية

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن القلق جراء استبعاد عدد من المرشحين للرئاسة الليبية ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ومن المقرر أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن القائمة الأولية للمترشحين في الاستحقاق الرئاسي ضمت 73 شخصا بينهم قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقالت المفوضية مع ذلك في قرار أولي إن سيف الإسلام القذافي، النجل الثاني للزعيم الليبي الذي قتل في النزاع الداخلي بالبلاد عام 2011، "غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد"، مستشهدة بإداناته السابقة.

وزارة الخارجية الروسية الانتخابات الليبية موسكو نجل القذافي

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