كورونا بالدول العربية: البحرين والإمارات صفر وفيات والعراق أكثر الإصابات

عواصم عربية - (أ ش أ):

استمر العراق اليوم الجمعة، كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهدت البحرين والإمارات صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 856 إصابة جديدة و17 وفاة، وتماثل 1423 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و78 ألفا و521 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و765 حالة، والشفاء إلى مليونين و39 ألفا و612 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 29 إصابة جديدة، و23 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و849 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة، عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 70 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 741 ألفا و790 حالة، كما سجلت 90 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 736 ألفا و601 حالة، فيما لم تسجل أية وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر العدد الكلي عند 2145 حالة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 600 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 370 ألفا و787 حالة، كما سجل 1981 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 339 ألفا و3 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و430 حالة عقب تسجيل 5 وفيات جديدة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 24 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 44 حالة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 549 ألفا و642 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و830 حالة، والشفاء إلى 538 ألفا و784 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 154 إصابة جديدة و3 حالات وفاة وتعافي 164 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات 949 ألفا و532 حالة والوفيات 14 ألفا و773 وفاة ، والشفاء إلى 931 ألفا و712 حالة.