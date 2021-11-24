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"حزب الله" يدين قرار أستراليا تصنيفه كمنظمة إرهابية

07:06 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
"حزب الله" يدين قرار أستراليا تصنيفه كمنظمة إرهابية

كتائب حزب الله

بيروت - (د ب أ)

أدان "حزب الله" اللبناني بشدّة، في بيان اليوم الأربعاء، قرار السلطات الأسترالية تصنيفه كمنظمة إرهابية، معتبرا القرار انخراطا أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية.

وقال الحزب في بيانه "يدين حزب الله بشدة قرار السلطات الاسترالية تصنيف حزب الله بأسره، منظمة ارهابية ويعتبره انصياعا ذليلا للإملاءات الأمريكية والصهيونية و انخراطا أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية، وسياستها القائمة على‏ الإرهاب والقتل والمجازر".

وأضاف "أن هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة ‏وقضاياها العادلة و حقها بالتحرر والاستقلال، لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان".

وأشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر"على ‏معنويات الأحرار والشرفاء في العالم بأسره، ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني".

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".

حزب الله المنظمات الإرهابية استراليا حسن نصرالله

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