أبو الغيط: الجامعة العربية تقف إلى جوار السودان وتساند العملية الانتقالية

القاهرة - أ ش أ

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر الجاري واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية في السودان حتى تصل إلى نهايتها المأمولة.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما أبو الغيط مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بأن أبو الغيط أكد لكل من البرهان وحمدوك على وقوف الجامعة إلى جوار السودان حكومة وشعباً وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية.