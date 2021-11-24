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لأول مرة منذ 8 شهور.. بريطانيا: وفيات كورونا تتجاوز الألف

12:04 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
لأول مرة منذ 8 شهور.. بريطانيا: وفيات كورونا تتجاوز الألف

وفيات كورونا

لندن - (د ب أ)

أظهرت البيانات أن عدد الوفيات الأسبوعية بسبب فيروس كورونا المسجلة في إنجلترا وويلز تجاوز الألف للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هناك 1020 حالة وفاة مسجلة في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" اليوم الثلاثاء.

وشكل كوفيد- 19 حوالي واحدة من كل 12 حالة وفاة مسجلة خلال فترة الأيام السبعة.

وارتفع العدد بنسبة 3% عن الأسبوع السابق عندما تم تسجيل 995 حالة وفاة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات الأسبوعية بسبب كورونا الألف منذ الأسبوع المنتهي في 12 مارس، خلال الإغلاق الوطني عام 2021.

ويمثل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عاما فما فوق 6ر44 % من الوفيات المسجلة في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، وهي أقل نسبة لهذه الفئة العمرية منذ الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس، وفقا لتحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

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