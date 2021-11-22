مدير وكالة الطاقة الذرية يصل طهران لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي

طهران - (د ب أ)

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى طهران اليوم الاثنين، لبحث الخلافات بشأن الشروط الفنية في الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015 .

ومن المقرر أن يلتقي جروسي مع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غدا الثلاثاء، قبل أن يلتقي لأول مرة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وفي الأسبوع الماضي، شكا جروسي من القيود على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، ومن أن مفتشي الوكالة تعرضوا إلى عمليات تفتيش جسدية مفرطة في من جانب قوات الأمن الإيرانية لعدة أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، قال جروسي إن إيران انتهكت اتفاقا لمراقبة ورشة لأجهزة الطرد المركزي الحديثة. وقال جروسي إنه يرغب في مناقشة هذه المشكلات مع القيادة الإيرانية على آمل الوصول إلى حلول.

ورفضت إيران انتقاد جروسي، وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده "يجب آلا ننسي من هو الجاني ومن هو الضحية" وأضاف أن الولايات المتحدة وليست إيران، هي التي انسحبت من اتفاق فيينا وبذلك تكون قد انتهكت شروطه.