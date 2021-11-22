روسيا تسلّم لبنان صورًا تتعلق بتفجير ميناء بيروت

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده سلمت لبنان صورا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو، اليوم الاثنين- "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم صورا فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)"، معربا عن أمله أن تساعد هذه الصور في التحقيق في أسباب الانفجار.

وأشار لافروف إلى أنه بحث مع نظيره اللبناني تطورات الوضع في لبنان وسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين، واحتمالات مشاركة شركات روسية في ترميم البنية التحتية، التي دُمرت نتيجة التفجيرات التي وقعت في ميناء بيروت في أغسطس 2020.

وكان لافروف وبوحبيب قد أجريا مباحثات، في وقت سابق اليوم، أعرب خلالها الوزير البناني عن تعويل بلاده على دعم روسيا في حل صعوبات لبنان المتراكمة.. وشكر بو حبيب نظيره الروسي على تمنياته الطيبة للبنان بمناسبة عيد استقلاله، الذي يحتفل به اليوم 22 نوفمبر.