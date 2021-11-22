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السعودية تستعد لاستضافة مؤتمر "روسيا-العالم الإسلامي"

01:05 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
السعودية تستعد لاستضافة مؤتمر "روسيا-العالم الإسلامي"

السعودية

الرياض - (د ب أ):

تستضيف المملكة العربية السعودية بعد غد الأربعاء مؤتمر "روسيا-العالم الإسلامي"، في مدينة جدة، تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون".

وأوضح بيان رسمي صدر اليوم الاثنين أنه سيشارك في المؤتمر جمع غفير من كبار العلماء والمفكرين من روسيا ومختلف دول العالم الإسلامي، بهدف مناقشة القضايا ذات البعد المشترك بين روسيا والعالم الإسلامي وبحث تعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

يأتي المؤتمر في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقتها بالعالم الإسلامي، وفي إطار مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ومينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان وجها الدعوات إلى عدد كبير من العلماء للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في جدة على مدار يومين.

السعودية ؤتمر روسيا العالم الإسلامي لرياض

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