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المحامين العرب: الاتفاق السياسي بالسودان عودة للمسار الصحيح

11:10 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
المحامين العرب: الاتفاق السياسي بالسودان عودة للمسار الصحيح

النقيب المكاوي بنعيسى

القاهرة - أ ش أ

أعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وقال بنعيسى، في بيان اليوم الاثنين، إن الاتفاق بما يتضمنه من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة رئيس الوزراء إلى منصبه بمثابة عودة إلى المسار السياسي الصحيح وللإعلان الدستوري لعام 2019 بما يمثل خطوة متميزة وجادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في السودان.

وأضاف أن الرؤية الحكيمة للطرفين الموقعين على الاتفاق انتزعت فتيل الأزمة، وأعادت السودان إلى خارطة الطريق التي تضمن فترة انتقالية سلمية تحقق للشعب السوداني طموحاته في الاستقرار والتقدم، مؤكدًا موقف الاتحاد الداعم دائمًا لكل ما يحقق وحدة وأمن وسلامة السودان وازدهاره.

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Asha
النقيب المكاوي بنعيسى اتحاد المحامين العرب السودان عبدالفتاح البرهان عبد الله حمدوك

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