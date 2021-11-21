واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا "على الفور"

وكالات:

أصدرت السفارة الأمريكية لدى أديس أبابا، الأحد، بياناً أمنياً طالبت من خلاله رعاياها، بمغادرة إثيوبيا على الفور، نظراً لتردي الأوضاع الأمنية هناك، باستخدام الوسائل التجارية المتاحة.

وقالت السفارة عبر موقعها: "على مواطني الولايات المتحدة في إثيوبيا المغادرة الآن باستخدام الخيارات المتاحة تجاريًا، إذ أنه من غير المرجح أن تكون السفارة قادرة على مساعدة الراغبين في المغادرة إذا كانت الخيارات التجارية غير متاحة".