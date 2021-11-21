فيصل الغزاوي: الإمارات ومصر والسعودية تستطيع منافسة الوجهات السياحية العالمية

قال فيصل الغزاوي، الرحالة السعودي، إن الدول العربية تشهد حالة غير مسبوقة من التنمية والتطور، ما يلفت أنظار العالم إلى المنطقة العربية، موضحا أن الإمارات ومصر والسعودية، تقود تلك الحركة بشكل قوي.

وأضاف الغزاوي، في تصريحات صحفية، أن دبي من الوجهات السياحية المهمة عالميا، وكذلك شرم الشيخ والغردقة، بجانب الجيزة والأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن موسم الرياض والأماكن الترفيهية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وضعتها في قائمة الوجهات السياحية في الوطن العربي.

وتابع الغزاوي، أن الدول العربية لم تستغل كل إمكانياتها السياحية حتى الآن، ولكن السنوات الأخيرة شهدت طفرة، ما يؤكد أننا سنرى أمورا مختلفة الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تصبح المنطقة العربية جاذبة لسائح مختلف.

وأوضح فيصل الغزاوي، أن دبي الآن تنافس أشهر الوجهات السياحية العالمية، وشرم الشيخ والغردقة كذلك، ولكننا بحاجة إلى وسائل تسويق مختلفة، على غرار ما تفعله الدول الأخرى.

واقترح الغزاوي، تنظيم بروتوكولات سياحية بين الإمارات ومصر والسعودية، كون التكامل والتعاون سيجني ثمارا كثيرة، من خلاص تنظيم برامج سياحية تشمل الدول الثلاث، ومثل هذه البروتوكولات تجذب سائحا مختلفا، ما يكون له أثرا كبيرا على الاقتصاد العربي.

وقال الغزاوي، إن الدول العربية تسير على طريق الاستقرار، الأمر الذي يؤثر على نشاط السياحة، التي تعد صناعة مهمة لكل دول العالم.​