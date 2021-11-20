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الجيش اللبناني: إنقاذ مركب على متنه 91 شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية

10:27 م السبت 20 نوفمبر 2021
الجيش اللبناني: إنقاذ مركب على متنه 91 شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني انقاذ مركب على متنه 91 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية عبر البحر، وذلك بعد مطاردة مع القوات البحرية في المياه الإقليمية اللبنانية.

وذكرت القيادة العامة للجيش اللبناني في بيان اليوم السبت، أن مديرية المخابرات توافرت لديها معلومات أمس عن إمكانية حصول عملية تهريب أشخاص عبر البحر.

وأضح البيان أن دورية تابعة للقوات البحرية قامت بمطاردة مركب يعود لمواطن لبناني في المياه مقابل بلدة القلمون (بمحافظة الشمال) وعلى متنه 91 شخصا لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وبينهم أطفال ونساء، وذلك أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وأشارت إلى أن الدورية أوقفت المركب الذي كاد أن يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية وأنقذت كل من كان على متنه وتم نقلهم إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، لافتة إلى أن القضاء المختص بدأ التحقيق.

هذا المحتوى من

Asha
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