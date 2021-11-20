كيسنجر: لا أتوقع غزو الصين لتايوان في العقد المقبل

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إنه لا يتوقع غزو الصين عسكريا لتايوان في العقد المقبل، رغم أنه "من الممكن تماما" أن تسعى الصين إلى إضعاف مكانة الجزيرة.

وذكر كيسنجر في مقابلة على شبكة "سي إن إن" الإخبارية على الهواء: "لا أتوقع هجوما شاملا على تايوان خلال فترة 10 سنوات"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف كيسنجر، الذي عمل مستشارا للأمن القومي وساعد في تمهيد الطريق لزيارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون التاريخية للصين عام 1972، أن "الجميع يريد أن يكون من دعاة الحرب على الصين" و"يفترض الجميع أن الصين مصممة على الهيمنة على العالم و أن هذا هو هدفها الأساسي".

ولكنه قال إنه لا ينبغي أن يكون هناك تنافس تلقائي مع الولايات المتحدة، وأنه يعتقد أن الرئيس جو بايدن "بدأ التحرك في اتجاه طريق مختلف" خلال القمة الافتراضية هذا الأسبوع مع نظيره الصيني شي جين بينج.