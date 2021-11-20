واشنطن تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن الموظفين اليمنيين في سفارتها بصنعاء

نيويورك - (ا ف ب)

دعت الولايات المتحدة الحوثيين إلى "الإفراج الفوري" عن الموظفين اليمنيين الذين يعملون لدى سفارتها في صنعاء، حسبما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الجمعة، مشيرا إلى اعتقال العشرات من العاملين المؤقتين في السفارة المغلقة منذ 2015، وأفراد من عائلاتهم وتعرضهم لمعاملة سيئة.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الجمعة إن الولايات المتحدة تدين اعتقال حركة الحوثي لموظفين يمنيين لدى السفارة الأمريكية في صنعاء وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وأفاد البيان بأن العشرات من المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة من جانب الحوثيين، المتحالفين مع إيران، بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك في 2015.

وصرح بلينكن في نفس الصدد "يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين لدى الولايات المتحدة دون إصابتهم بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم".

في سياق آخر، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين السبت بأن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مواقع سعودية منها منشآت تابعة لشركة أرامكو في جدة. ولم يصدر أي تأكيد من السعودية حتى الآن. وصرح العميد يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني بأن الجماعة استهدفت أيضا أهدافا عسكرية في الرياض وجدة وأبها وجازان ونجران.