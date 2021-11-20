وزير خارجية البحرين: على لبنان إثبات أن حزب الله قد "يغير سلوكه"

وكالات:

قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، السبت، إن على لبنان إثبات أن جماعة حزب الله القوية المتحالفة مع إيران يمكنها "تغيير سلوكها" لرأب الصدع مع دول الخليج العربية.

وأضاف الزياني في كلمة بمؤتمر حوار المنامة الأمني، أن حل الأزمة اللبنانية الخليجية يبدأ من الداخل اللبناني، مع ضرورة تغير علاقة بيروت مع دول الخليج.

وتابع "بإمكاننا تقديم المساندة لإيجاد حلول في المستقبل ولكن بعد أن يبدي اللبنانيون رغبتهم في تغيير سلوك حزب الله.. وتغيير السلوك في لبنان وفي دول الجوار وعلاقة لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة".

وأكد وزير خارجية البحرين أن "الأمر تحد كبير للبنانيين حتى يراجعوا سياساتهم مع حزب الله ومحاولة إيجاد طرق لتطبيق القرارات على ارض الواقع"، مضيفا "رأينا حزب الله يهدد السعوديين".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية مع دول الخليج جراء تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني انتقد فيها التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن.

ودفعت هذه التصريحات السعودية والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان لديها واستدعاء سفرائها لديه.