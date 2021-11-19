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الأمير تشارلز وقرينته يغادران مصر بعد زيارة استمرت يومين

05:45 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
الأمير تشارلز وقرينته يغادران مصر بعد زيارة استمرت يومين

الأمير تشارلز وقرينته

القاهرة - (أ ش أ):

غادر الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، مساء اليوم الجمعة، مصر في ختام زيارتهما، التي استمرت لمدة يومين.

وقال السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - : "أصحاب السمو الملكي: أشكركم على زيارة مصر .. مصر شكرًا على الترحيب الرائع بأصحاب السمو الملكي".

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Asha
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