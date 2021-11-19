زلزال قوته 4.3 درجة يضرب شمال غرب العاصمة الأفغانية
كابول - أ ش أ
ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة شمال غرب العاصمة الأفغانية كابول.
وذكر - المركز الوطني الأفغاني لعلوم الزلازل - أن هذا الزلزال بلغ 4.3 درجة بمقياس ريختر ، وأنه وقع على بعد 202 كيلومتر من كابول.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على خط عرض 36.17 و خط طول 68.17، وعلى عمق 150 كيلومترا .
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال .
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