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زلزال قوته 4.3 درجة يضرب شمال غرب العاصمة الأفغانية

02:35 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
زلزال قوته 4.3 درجة يضرب شمال غرب العاصمة الأفغانية

أرشيفية

كابول - أ ش أ

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة شمال غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر - المركز الوطني الأفغاني لعلوم الزلازل - أن هذا الزلزال بلغ 4.3 درجة بمقياس ريختر ، وأنه وقع على بعد 202 كيلومتر من كابول.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على خط عرض 36.17 و خط طول 68.17، وعلى عمق 150 كيلومترا .
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال .

هذا المحتوى من

Asha
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