زلزال قوته 4.3 درجة يضرب شمال غرب العاصمة الأفغانية

كابول - أ ش أ

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة شمال غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر - المركز الوطني الأفغاني لعلوم الزلازل - أن هذا الزلزال بلغ 4.3 درجة بمقياس ريختر ، وأنه وقع على بعد 202 كيلومتر من كابول.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على خط عرض 36.17 و خط طول 68.17، وعلى عمق 150 كيلومترا .

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال .