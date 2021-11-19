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أمريكا تتهم اثنين من القراصنة الإيرانيين بمحاولة التأثير على انتخابات 2020

11:46 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
أمريكا تتهم اثنين من القراصنة الإيرانيين بمحاولة التأثير على انتخابات 2020

تعبيرية

واشنطن - أ ش أ

أكدت وزارة العدل الأمريكية، اتهام اثنين من المواطنين الإيرانيين من قراصنة الشبكات، بالقيام بعدة محاولات للتأثير على الانتخابات الأمريكية في عام 2020.

وأشارت الوزارة، إلى أن محكمة في نيويورك وجهت الاتهام اليوم للشخصين اللذين سعيا لتخويف الناخبين الأمريكيين والتأثير عليهم وتدمير ثقتهم في انتخابات العام الماضي.

وذكر دميان ويليامز، المدعي الأمريكي في دائرة جنوب نيويورك، أن المواطنين محمد حسين موسى كاظمي، 24 سنة ، وسجاد كاشيان، 27 سنة ، حصلا على معلومات سرية عن الناخبين من ولاية أمريكية واحدة على الأقل وقاما بتوجيه رسائل تهديد للناخبين تتضمن فيديوهات بها معلومات مزيفة حول النظام الانتخابي كما حاولا اختراق مواقع إليكترونية انتخابية لعدة ولايات ، وتمكنا من الدخول على شبكة إحدى الشركات الإعلامية الأمريكية بغرض نشر مزاعم مغلوطة بشأن تلك الانتخابات.

هذا المحتوى من

Asha
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