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استئناف تجارة الحدود بين ليبيا والسودان عبر شمال درافور

01:52 م الخميس 18 نوفمبر 2021
استئناف تجارة الحدود بين ليبيا والسودان عبر شمال درافور

ليبيا والسودان

الخرطوم - أ ش أ

استؤنفت، اليوم الخميس، تجارة الحدود بين ليبيا والسودان عبر شمال دارفور، بعد توقف استمر لسنوات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا": أن محلية (مليط) بولاية شمال دارفور (غرب السودان) استقبلت عددا من الشاحنات التجارية المحملة بنحو 180 طنا من السلع والبضائع القادمة من دولة ليبيا، إيذانا بتنفيذ برتوكول تجارة الحدود.

وقال المدير التنفيذي للمحلية سليمان على بحر، إن استئناف الحركة التجارية الحدودية بين الدولتين عبر المحلية بعد توقفها بسبب الحرب، يدعم العلاقات التجارية ويساهم في انسياب السلع، ويمثل تفعيلا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين شعبي الدولتين لتبادل المنافع المختلفة.

وأضاف أن انسياب السلع الحدودية سيسهم في الوفرة وانخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر.

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Asha
ليبيا والسودان استئناف تجارة الحدود درافور الخرطوم

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