بكين تفرض قيودا على القدرة الاستيعابية للمواقع الثقافية والترفيهية

بكين - (د ب أ):

وجهت السلطات المحلية في العاصمة الصينية بكين المواقع الثقافية والترفيهية المحلية بالتشغيل بنسبة 75% من قدرتها الاستيعابية لاستقبال الزوار، وذلك من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس عن تشو وي مين، المسؤول بمديرية الثقافة والسياحة لبلدية بكين، أن توجيهات صدرت بتعزيز تدابير الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في المواقع الثقافية والترفيهية في المدينة.

وأصبح المسافرون إلى بكين مطالبين بالخضوع لإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على كورونا، إذْ يتوجب على جميع المسافرين إلى المدينة تقديم نتائج سلبية لاختبارات كورونا تم إجراؤها في غضون 48 ساعة قبل وصولهم، بالإضافة إلى رمز استجابة سريعة باللون الأخضر لإثبات وضعهم الصحي.

وكانت الصين سجلت العديد من بؤر تفشي كورونا في الفترة الماضية، إلا أن البيانات اليومية للإصابات تظهر أنها بدأت في السيطرة عليها.

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