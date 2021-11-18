وزير الدفاع الأمريكي يبدأ اليوم جولة شرق أوسطية

واشنطن - (د ب أ):

يبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس جولة في الشرق الأوسط تشمل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي قادة حكوميين وعسكريين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن أوستن سيجتمع في البحرين بكبار المسؤولين الحكوميين "للتأكيد على قوة شراكتنا الدفاعية ومناقشة الأولويات المشتركة في الشرق الأوسط".

ويدلي أيضا أثناء وجوده في البحرين بتصريحات في حوار المنامة السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ويعيد تأكيد عزم الولايات المتحدة على تعزيز الشراكات الدفاعية الدائمة وتقويتها والتزامها بدورها القيادي طويل الأمد في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب الوزارة.

ويجمع حوار المنامة وزراء دفاع وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ويعقد الوزير أثناء حضوره الحوار سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء والقيادات المتحالفة من مختلف أنحاء العالم.

ويلتقي أوستن في الإمارات كبار المسؤولين الحكوميين ليعيد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

وينتهز أوستن في الدولتين فرصة زيارة أفراد الخدمة الأمريكية المنتشرين والمتمركزين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية ليشكرهم على خدمتهم وتضحياتهم وتفانيهم ويتمنى لهم أسبوع عيد شكر سعيد، وفقا لما ذكرته الوزارة.

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