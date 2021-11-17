إسرائيل والأردن يعتزمان توقيع اتفاقية المياه مقابل الطاقة بدعم أمريكي

تل أبيب - (د ب أ)

توقع إسرائيل والأردن الأسبوع المقبل اتفاقية المياه مقابل الطاقة بمشاركة الإمارات والولايات المتحدة، وهي اتفاقية نتجت عن شهور من المفاوضات حول الحلول المشتركة لأزمة المناخ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إعلان النوايا الذي ستوقعه الدول الأربع سيشهد قيام إسرائيل بشراء الطاقة الشمسية من الأردن، مقابل زيادة كمية المياه المحلاة التي تبيعها للمملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية.

ويعتبر الاقتراح هو الأحدث بين إسرائيل والإمارات منذ أن اتفقت الدولتان على تطبيع العلاقات بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتتطلع إسرائيل إلى دول الجوار لبناء محطات للطاقة الشمسية وخفض الانبعاثات.

وكانت الأردن، التي أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل منذ 1994، حذرة من تعميق العلاقات خارج العلاقات الأمنية والدبلوماسية.

وتجري إسرائيل محادثات لبناء محطات طاقة شمسية في دول مجاورة، في إطار خططها لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز قطاعها للتكنولوجيا الخضراء.

ونقلت بلومبرج في وقت سابق اليوم عن يائير باينز المدير العام بمكتب رئيس الوزراء، القول إن مشاورات تجري بشأن مشاريع مشتركة محتملة في الأردن ومصر واليونان وقبرص ودول أخرى.

وقال باينز إن المحطات ستبنى في دول بها مساحات من الأراضي غير المستغلة أكثر من إسرائيل المكتظة بالسكان، والتي ستشارك بخبرتها التكنولوجية.

وسيتم ربط المحطات بشبكات الكهرباء في الدول المشاركة بالمشروع.

وقال باينز: "جيراننا لديهم الكثير من الأراضي الواسعة، وهو شيء لا يوجد لدينا. لدينا التكنولوجيا ... ومن الحكمة أن تتحول هذه الرؤية إلى واقع خلال السنوات القادمة".

وأعلنت إسرائيل الشهر الماضي عن خطط لتصفير الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، كما تعهد رئيس الوزراء نفتالي بينيت بإطلاق بنية تحتية صديقة للبيئة وتطوير تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.