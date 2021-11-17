السويد تطبيق قيودا جديدة لمواجهة تزايد حالات كورونا

أوسلو - (د ب أ)

شهدت الدول الاسكندنافية زيادات إضافية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع السويد إلى الإعلان عن فرض قيود جديدة مزمعة يوم الاثنين المقبل.

وأفاد المعهد النرويجي للصحة العامة، بأن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 20 % عن الأسبوع السابق له.

ويقدر رقم تزايد الحالات، الذي يشير إلى العدد المتوسط للأشخاص الآخرين الذين سيصابون بالفيروس​​، بـ 3ر1، وتشير القيمة التي تزيد عن 1 إلى الزيادة المتضاعفة.

وفي مدينة ترومسو شمال النرويج، بلغ معدل الإصابة على مدار سبعة أيام 635 حالة لكل 100 ألف نسمة، مما دفع عمدة المدينة اليوم للإعلان أنه قد يتعين على المواطنين قريبا إظهار جواز سفر كوفيد- 19 إذا كانوا يرغبون في زيارة المطاعم أو حضور الفعاليات. وتثبت الوثيقة أن حاملها قد تم تطعيمه أو تعافى من العدوى أو جاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا سلبية.

وسجلت الدنمارك اليوم الأربعاء أيضا أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة حتى الآن هذا العام، حيث سجلت 3907 حالات جديدة.

ونظرا لقلق السويد من تدهور الوضع في جيرانها، باتت تركز على اتخاذ تدابير أشد صرامة لإبطاء انتقال العدوى.