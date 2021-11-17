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نيوم: السعودية تعلن عن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم

01:57 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
نيوم: السعودية تعلن عن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم

علم السعودية

(بي بي سي):

أعلنت السعودية عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساغون" للخدمات اللوجستية، على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13في المئة من التجارة العالمية.

وستشمل المدينة سلسلة توريد وموانئ وسيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية بطريقة تتماشى والإجراءات الخاصة بسلامة البيئة.

وتعتبر المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزاً لتطوير نيوم لـما يعرف بالاقتصاد الأزرق، أي الاقتصاد الذي يعتمد على البحار لتحقيق التنمية الدائمة للقاطاعات الصناعية في المدينة.

وجاء الإعلان على لسان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أكد أن أوكساغون ستقدم نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية.

هذا المحتوى من

BBC
السعودية تجمع صناعي عائم قناة السويس البحر الأحمر مدينة نيوم الصناعية الخدمات اللوجستية

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