Masrawy logo white

بحث جديد يحذر من تتبع "ميتا" للمراهقين لاستهداف الإعلانات

05:26 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
بحث جديد يحذر من تتبع "ميتا" للمراهقين لاستهداف الإعلانات

فيس بوك

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكر موقع "تيك كرانش" التقني أن هناك بحثًا جديدًا حذر من استمرار شركة "ميتا" (فيس بوك سابقا)، في تتبع بيانات المراهقين على منصاتها للتواصل الاجتماعي، لأغراض استهداف الإعلانات.

وأشار الموقع إلى أن بحثا جديدا أجرته مؤسسات "فايربلاي" و"جلوبال أكشن بلان" و"ريسيت أستراليا"، اتهم "ميتا" بعدم وفائها بتعهداتها المتعلقة بالحد من وصول الإعلانات إلى المراهقين، إذ أن الشركة لم تتخلى عن تقنياتها الخاصة باستهداف الإعلانات للمراهقين، وأبقت على قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمراقبة حسابات الأطفال، لاستخدام هذه البيانات لتحديد نوعية الإعلانات التي يشاهدونها في سبيل زيادة تفاعلهم إلى أقصى حد مما يزيد عائدات الإعلانات على منصات الشركة.

وأوضح "تيك كرانش" أن الباحثين وجدوا أدلة على استمرار استخدام "ميتا" لخوارزميات تحسين وصول الإعلانات إلى المراهقين، من خلال استخدام البيانات الخاصة بسلوكهم على منصاتاها لتغذية استهداف الإعلانات الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

هذا المحتوى من

Asha
فيس بوك شركة ميتا بيانات المراهقين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا