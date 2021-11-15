بريطانيا توسع برنامج جرعات اللقاح المعززة للمواطنين الأصغر سنًا

لندن - (د ب أ)

قررت بريطانيا توسيع برنامج إعطاء الجرعات المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) للمواطنين الأصغر سنًا، حيث تسعى لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بالفيروس خلال فصل الشتاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة البريطانية قولها اليوم الاثنين إنها ستوفر جرعة ثالثة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما، بعد مرور ستة أشهر على تناولهم الجرعة الثانية من اللقاح. وكان في السابق، يتم توفير الجرعة المعززة فقط للأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكبر والمجموعات الضعيفة المعرضة لخطر الإصابة. وحتى الآن حصل أكثر من 12 مليون شخص على جرعة ثالثة معززة.

كما أوصت الحكومة بإعطاء جرعة ثانية من لقاح فايزر بيونتيك لمن تبلغ أعمارهم 16 و17 عاما. وسيتم إعطاء هذه الجرعة من التطعيم بعد مرور ما لا يقل عن 12أسبوعا من الجرعة الأولى أو الإصابة بكوفيد-19.

ونقلت بلومبرج عن جوناثان فان تام، نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "إذا نجح برنامج الجرعات المعززة بتلقي عدد كبير من هذه الجرعات، سنتمكن من خفض أعداد الحالات التي يتم نقلها للمستشفيات وحالات الوفاة بدرجة كبيرة خلال عيد الميلاد وبقية فصل الشتاء. الأمر في غاية البساطة والأهمية".