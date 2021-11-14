Masrawy logo white

جونسون يكشف تطورات الحالة الصحية للملكة إليزابيث

08:32 م الأحد 14 نوفمبر 2021
جونسون يكشف تطورات الحالة الصحية للملكة إليزابيث

بوريس جونسون

وكالات:
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث كانت "بصحة جيدة للغاية" عندما التقى بها الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن غابت الملكة البالغة من العمر 95 عاما عن احتفال بيوم الذكرى اليوم الأحد بسبب التواء في الظهر.
أضاف جونسون في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة رويترز "أعرف أن الجميع يريد أن يقدم أطيب الأمنيات لجلالة الملكة، وأردت فحسب أن أطمئن الجميع بالقول إنني‭ ‬رأيت الملكة خلال لقاء الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء في وندسور، وكانت بصحة جيدة للغاية".

بوريس جونسون بريطانيا الملكة إليزابيث

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار بنسبة 30% والشبورة ظاهرة مسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا