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مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار خارج مستشفى في ليفربول بإنجلترا

06:32 م الأحد 14 نوفمبر 2021
مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار خارج مستشفى في ليفربول بإنجلترا

الشرطة البريطانية

وكالات:

أعلنت شرطة ميرسيسايد، مقتل شخص وإصابة آخر، جراء انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء في مدينة ليفربول، شمال غربي إنجلترا، لافتة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى ملف التحقيق بالحادث.

وقالت شرطة ميرسيسايد، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد إن "نؤكد أنه في تمام الساعة 10:59 صباحا [بتوقيت لندن]، تلقينا تقارير حول انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء في مركز مدينة ليفربول.. للأسف، نؤكد وفاة شخص، ونقل آخر للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف البيان "نبقى منفتحين على كل الاحتمالات التي أدت للانفجار، ولكن نظرا بالطريقة التي وقع بها الانفجار، فإن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق بالحادث".

وتابع البيان أنه "لم يتم إعلان بعد أن سبب الحادث عمل إرهابي".

الشرطة البريطانية ليفربول انفجار خارج مستشفى إنجلترا

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