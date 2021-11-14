التصخم: لماذا تستمر الأسعار في الارتفاع عالميًا وعلى من يقع اللوم؟ (تحليل)

كتبت- مصراوي:

ألقت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الضوء على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم. وقالت في تقرير على موقعها الإلكتروني إن من المفارقات العجيبة أن التضخم سهّل الفهم بشكل لا يُصدّق ومعقّد بشكل سخيف أيضاً. وفي أبسط تعريف "يحدث التضخم عندما ترتفع الأسعار على نطاق واسع".

وأشارت إلى أن ارتفاع متوسط سعر كل شيء يشتريه المستهلكون تقريبًا- الغذاء، المنازل، السيارات، الملابس، لعب الأطفال- يقود بدوره إلى التضخم، ولتوفير هذه الضروريات يجب أن ترتفع الأجور أيضًا.

- لماذا ينتشر مصطلح التضخم في الأخبار ومتى يكون "كلمة سيئة"؟

هناك مستوى مقبول من التضخم عندما يزيد بصورة بطيئة مع وجود اقتصاد جيد، ويصبح التضخم مشكلة عندما تتسارع وتيرته وترتفع أسعار السلع بصورة جنونية، عندها ستسمع الاقتصاديين يتحدثون عن "الاقتصاد المحموم"، وأسبابه متنوعة، وتنبع كلها إلى حد كبير من وباء كورونا.

ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.2 بالمائة وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1990، وهي أعلى بكثير من هدف التضخم طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ نحو 2 بالمائة.

وهناك جانب اقتصادي سلوكي للتضخم، حيث يمكن أن يصبح التضخم نبوءة تحقق ذاتها، فعندما ترتفع الأسعار لفترة طويلة بما فيه الكفاية، يبدأ المستهلكون في توقع استمرار ارتفاع الأسعار، فيشترون المزيد من السلع اليوم لاعتقادهم أنها ستكلفهم أكثر غداً، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار أكثر، وهكذا.

وهنا يصبح الأمر صعباً بشكل خاص بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، الذي تتمثل مهمته الرئيسية في التحكم في المعروض النقدي والحفاظ على التضخم تحت السيطرة.

- كيف وصلنا إلى هنا وعلى من يقع اللوم؟

يمكن إلقاء اللوم على الوباء. ففي ربيع عام 2020، ومع انتشار كوفيد، كان الأمر أشبه بتوقف الاقتصاد العالمي، حيث تم إغلاق المصانع في جميع أنحاء العالم، وتوقف الناس عن الخروج إلى المطاعم، وتعطّلت الرحلات الجوية لشركات الطيران، وتم تسريح ملايين الأشخاص من أعمالهم، وكان الانكماش الاقتصادي الأكثر حدة على الإطلاق.

ومع ذلك، وبحلول أوائل الصيف، بدأ الطلب على السلع الاستهلاكية في الانتعاش بسرعة، وبدأ الناس يعودون للتسوق مرة أخرى، وذهب الطلب على السلع من صفر إلى 100 قفزة واحدة، لكن المعروض لم يكن يكفي لكل هذا الطلب، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وموجة التضخم الحالية.