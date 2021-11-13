المواقع الإباحية المسيئة جنسيا للأطفال ازدادت مؤخرا بـ15 ضعفا

لندن- (بي بي سي):

قالت مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، تقوم بتحديد مواقع الاعتداء الجنسي على الأطفال والإبلاغ عنها وإزالتها من الإنترنت، إنها اتخذت إجراءات ضد عدد قياسي من المواقع المسيئة هذا العام.

وقالت "مؤسسة مراقبة الإنترنت" إنها تواجه ما سمته موجة عارمة من المواد الإجرامية على الإنترنت، وحثت المشرعين على جعل حماية الأطفال على رأس أولياتهم.

وقالت المؤسسة إن خبرائها ومحلليها اتخذوا إجراءات ضد 200 ألف موقع منذ بداية هذا العام.

وإن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تجدها على الإنترنت الآن تضافعت بأكثر من 15 مرة مما كانت عليه الحال قبل 10 سنوات.