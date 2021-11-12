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الاتحاد الأوروبي يرحب بتغيير لهجة النقاش البريطانية في محادثات بروتوكول أيرلندا الشمالية

06:53 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يرحب بتغيير لهجة النقاش البريطانية في محادثات بروتوكول أيرلندا الشمالية

الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، عقب لقائه بكبير مفاوضي الحكومة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي لورد فروست اليوم الجمعة، عن سروره وقال "إنني أقدر وأرحب بالتغيير في لهجة من النقاش مع ديفيد فروست اليوم ، وآمل أن يؤدي هذا إلى نتائج ملموسة للشعب في أيرلندا الشمالية"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن سيفكوفيتش القول على هامش أحدث جولة محادثات بين الجانبين بشأن الترتيبات التجارية، فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست، والتي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن) :" إن هناك حاجة لأن ترد حكومة المملكة بالمثل على الخطوة الكبيرة التي خطاها الاتحاد الأوروبي ".

وأضاف سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"بحاجة إلى إحراز تقدم جدي في غضون الأسبوع المقبل".

وقال المفاوض الأوروبي إن هناك أهمية خاصة فيما يتعلق بمسألة الأدوية، حيث أن الاتفاق بشأنها سيكون بمثابة "ثمرة أينعت وحان قطافها".

وعرض الاتحاد الأوروبي في أكتوبر سلسلة من التعديلات على البروتوكول، والتي كان من شأنها أن تزيل 80 % من عمليات تفتيش البضائع بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني.

ولكن المملكة المتحدة تريد المزيد من التعديلات، بما يشمل إزالة دور القضاة في محكمة العدل الأوروبية بوصفهم محكمي نزاعات.

وأكد سيفكوفيتش على أنه لم يتغير أي شيء في موقف الاتحاد الأوروبي بشأن اختصاص محكمة العدل الأوروبية.

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