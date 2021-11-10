يتجول في شوارع بغداد.. أول ظهور علني للكاظمي بعد محاولة اغتياله (فيديو)

وكالات

ظهر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء للعلن للمرة الأولى منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تمت، عبر الهجوم بطائرات مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

ونشر الكاظمي صورًا في تغريدة خلال زيارته لمدينة الصدر العراقية معلقًا: "‏اللقاء مع أهلنا الطيبين الكرماء في مدينة الصدر ودار العطاء للمسنين في الرشاد، كان مثار سعادتي واعتزازي وبلسماً للجراح، العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد وسوء الإدارة والصراعات والحروب العابثة، آنَ الأوان أن يتحد كلّ العراقيين، لنبني وطننا".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان الأربعاء، إن الكاظمي، أجرى جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عدداً من المواطنين الذين هنأوا سيادته بالسلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأجرى الكاظمي جولة في شارع الفلاح وسط مدينة الصدر، واطلع سيادته على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع سيادته لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم،

ووجه الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات.

ودعا الكاظمي إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات، وفق استحقاق المواطن العراقي بالعيش الكريم والخدمات المناسبة.

بعد ما تم قصف منزله هاهو الكاظمي يتجول في الفلاحات هل يستعد للولاية الثانية ام انه يشعر بالاطمئنان في هذا المكان ..ضيعت الفرصة الاخيرة وجاي تفتر فرحان pic.twitter.com/ZTq3UWk21J — israa sh (@israash14) November 10, 2021