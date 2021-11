بالفيديو.. قمة المناخ تشهد أول حافلة تعمل بالهيدروجين

(وكالات):

مع انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها بلاده في مدينة جلاسكو، كانت حافلة نقل ركاب ذات الطابقين وتعمل بالهيدروجين، تستعد لنقل المشاركين في الدورة 26 من القمّة.

الحافلة التي يحمل وجودها أمام مقر انعقاد مؤتمر جلاسكو تأكيداً على أهمية الطاقة النظيفة، من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية، هي تابعة لشركة Wrightbus، وهي مُصنّع أول حافلة ذات طابقين من الهيدروجين الصفري في العالم، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

Want to see how easy it is to refuel a zero-emission @Wright_bus Hydroliner?



Here's brilliant Kenny Hunter one of our engineers to demonstrate. #hydrogen #hydrogenbus #tranport #drivingagreenerfuture #hydrogenroadshow #wrightbus pic.twitter.com/S50mwNkOtt