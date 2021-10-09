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"التعاون الخليجي" يدين الهجوم الإرهابي على مطار جازان السعودية

08:14 م السبت 09 أكتوبر 2021
"التعاون الخليجي" يدين الهجوم الإرهابي على مطار جازان السعودية

مجلس التعاون الخليجي

الرياض - (أ ش أ):

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان بالسعودية ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /السبت/ - أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها غير الأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك في استهداف مطار مدني يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد تضامن دول المجلس مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة .

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مجلس التعاون الخليجي الرياض دول الخليج مطار جازان السعودي السعودية هجوم إرهابي

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