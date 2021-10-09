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عينات إيجابية لكورونا في مياه صرف صحي بهونج كونج

04:00 م السبت 09 أكتوبر 2021
عينات إيجابية لكورونا في مياه صرف صحي بهونج كونج

فيروس كورونا

هونج كونج - (د ب ا):

ذكر راديو وتلفزيون هونج كونج أن عينات من مياه الصرف الصحي التي تم أخذها بالقرب من مبنى سكني يضم أحدث حالة إصابة محلية بمرض كوفيد - 19في هونج كونج، اثبتت الاختبارات أنها إيجابية للفيروس.

وسوف تقوم إدارة حماية البيئة بجمع المزيد من العينات لاختبارها على الرغم من عواصف مطيرة غزيرة وإعصار تسببت في تأخير محاولات القيام بذلك، حسبما ذكر التقرير الصادر باللغة الصينية ، نقلا عن الوكالة .

كان عامل نقل بضائع (48عاما) بالمطار، والذي يعيش في منطقة جولدن لايون فيز وان في تاي واي ، أول حالة محلية منذ 17 أغسطس الماضي .

وقال التقرير، الذي اوردته وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس ،إن اختبارا إلزاميا شمل نحو 400 مقيم هناك أول أمس الخميس لم يسفر عن رصد أي حالات مؤكدة أخرى.

فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة مياه الصرف الصحي

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