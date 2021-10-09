مصر تدين الهجمات الحوثية الإرهابية "الجبانة" ضد السعودية: تصعيد خطير

القاهرة- (د ب أ):

أدانت مصر، السبت، بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مُسيرتين، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين فضلاً عما خلفه من بعض الخسائر المادية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن "تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية، فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية".

وأعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

كان الحوثيون استهدفوا مطار الملك عبدالله بجازان بطائرتين مفخختين مسيرتين، مساء أمس ، حيث اعترضتهما قوات التحالف، وأسفر الهجوم عن وقوع 10 إصابات (6 سعوديين، و3 بنجلاديشيين، وسوداني).