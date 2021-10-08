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مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديموقراطية في ضحايا حادث غرق قارب

09:21 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديموقراطية في ضحايا حادث غرق قارب

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها، اليوم الجمعة، لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولأسر الضحايا، في أعقاب حادث غرق قارب في نهر الكونغو، مما أسفر عن عشرات الضحايا الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا- في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية- وقوفها جنبًا إلى جنب مع الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا الحادث الأليم.

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وزارة الخارجية المصرية الكونغو الديموقراطية غرق قارب

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