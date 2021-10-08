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الكاظمي: التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية خطوة أولى ناجحة

06:35 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
الكاظمي: التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية خطوة أولى ناجحة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء اليوم الجمعة أن عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية تعد "خطوة أولى ناجحة بإتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير".

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر "أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية".

وأضاف "كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص".

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت المراكز الانتخابية أبوابها في العراق، بعد توقف عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية إلكترونيا.

وكان نحو مليون و196 ألفا و453 من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحون والسجناء المودعين في المراكز الإصلاحية قد شاركو بعملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العامة.

مصطفى الكاظمي الانتخابات البرلمانية العراق بغداد

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