رئيس الوزراء الياباني الجديد يجري أول محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني
طوكيو أ ش أ
أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج ، اليوم الجمعة ، وهي أول محادثات بينهما منذ تولي كيشيدا منصبه هذا الأسبوع.
ونسبت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ إلى مسؤول حكومي ياباني قوله إن كيشيدا شدد على أن الحفاظ على العلاقات الثنائية المستقرة هو أمر مهم للمنطقة والمجتمع الدولي ككل ، لكن اليابان "ستقول ما يجب قوله" فيما يتعلق بأوجه القصور الملموسة لدى الصين في دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان