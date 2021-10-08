رئيس الوزراء الياباني الجديد يجري أول محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني

طوكيو أ ش أ

أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج ، اليوم الجمعة ، وهي أول محادثات بينهما منذ تولي كيشيدا منصبه هذا الأسبوع.

ونسبت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ إلى مسؤول حكومي ياباني قوله إن كيشيدا شدد على أن الحفاظ على العلاقات الثنائية المستقرة هو أمر مهم للمنطقة والمجتمع الدولي ككل ، لكن اليابان "ستقول ما يجب قوله" فيما يتعلق بأوجه القصور الملموسة لدى الصين في دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.