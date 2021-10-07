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"طيران الجزيرة" الكويتية تعلن عودة جميع الرحلات لجدولها الطبيعي

01:41 م الخميس 07 أكتوبر 2021
"طيران الجزيرة" الكويتية تعلن عودة جميع الرحلات لجدولها الطبيعي

عودة جميع الرحلات لجدولها الطبيعي

الكويت/أنقرة- (د ب أ):

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عودة جميع الرحلات إلى جدولها الطبيعي، وذلك بعد أنباء عن هبوط اضطراري لإحدى طائراتها في تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها على تويتر، إنها "تلقت في وقت سابق من اليوم الخميس اتصالا ينوه إلى احتمالية وجود وضع أمني يخصها. ومن منطلق سياسة الشركة وحرصها على سلامة ركابها وطاقم طائراتها، تم التعامل مع الاتصال بجدية كما هو معتاد والتحري من مصداقية المعلومات".

وأكدت أنه اتضح عدم صحة هذه المعلومات، وقدمت اعتذارها عن أي تأخير قد يتعرض له الركاب بسبب إجراءات الأمن والسلامة.

وكانت قناة "تي آر تي" التركية ذكرت قبل قليل أن طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة هبطت اضطراريا اليوم في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة.

وتم بشكل مؤقت إيقاف الرحلات في المطار.

الرحلات الجوية طيران الجزيرة طيران الكويت هبوط اضطراري

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