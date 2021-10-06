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اختراق منصة "تويتش" المملوكة لشركة "أمازون"

05:52 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
اختراق منصة "تويتش" المملوكة لشركة "أمازون"

منصة تويتش

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن منصة البث المرئي لألعاب الفيديو "تويتش" والمملوكة لشركة أمازون، تعرضت لاختراق من قبل مجهولين.

وذكر "ذا فيرج" أن المخترقين تمكنوا من جمع وتسريب قدر هائل من بيانات المستخدمين، مثل رمز الملكية ومدفوعات منشئي المحتوى، إلى جانب التعليمات البرمجية المصدرية للمنصة.

وأشار إلى أن المنصة لم تصدر بعد ردًا بخصوص ذلك.

هذا المحتوى من

منصة تويتش شركة أمازون ألعاب الفيديو

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